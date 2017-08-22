Минприроды требует от Schlumberger гарантий работы под санкциями

Министр природных ресурсов Сергей Донской в разговоре с РБК назвал условие, блокирующее сделку по покупке Schlumberger 51% в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company. Прежде всего, это отсутствие со стороны американской компании гарантий работы на проектах под санкционными рисками.

«EDC работает на участках стратегического характера и участках недр федерального значения. Необходимо, чтобы на нее не распространялись риски, которые в дальнейшем скажутся на работе на этих участках», — приводит издание слова министра. Если компания - покупатель доли в EDC не может гарантировать, что будет работать на проектах, которые либо уже попали под санкции, либо находятся под такими рисками, «значит, она актив не покупает», подчеркнул Донской. Минприроды направило свою позицию по этой сделке в ФАС в конце июля, напомнил министр.

EDC, Schlumberger и ФАС не смогли оперативно ответить на запрос РБК.

О сделке по покупке американской Schlumberger доли в 51% в EDC стало известно 21 июля, заявление в ФАС Schlumberger подала 27 июля. На долю в EDC претендуют также РФПИ и «дочка» фонда Mubadala из ОАЭ, какой пакет стороны хотят приобрести – они не говорят.