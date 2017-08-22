«Газпром» ускорит строительство газопровода «Сила Сибири»

«Газпром» намерен ускорить темпы строительства магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири». К концу 2017 г. будет построено 1300 км, хотя изначально планировалось к концу года построить 1108 км.

На сегодняшний день уже построено 979 км газопровода, что «составляет 45% от общей протяженности первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска», сообщили в компании. Общая протяженность «Силы Сибири» составит 2156 км.

Во вторник председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел совещание, посвященное ходу обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». На Чаяндинском месторождении ведется эксплуатационное бурение газовых скважин, идет сооружение установки комплексной подготовки газа и объектов инфраструктуры, продолжается доразведка нефтяной оторочки. Начало добычи газа на месторождении будет синхронизировано с вводом в эксплуатацию «Силы Сибири».