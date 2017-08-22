«Интерфакс»: Schlumberger могут обязать продать долю в EDC в случае новых санкций

Минприроды предложило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести два ограничения для сделки по покупке американской Schlumberger контрольного пакета в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, близкий к одному из ведомств.

Так, Schlumberger могут запретить разрывать все уже заключенные контракты Eurasia Drilling. Кроме того, американскую компанию могут обязать принудительно продать 51% EDC российскому инвестору в случае введения санкций США, которые могут коснуться буровой компании.

Ранее министр природных ресурсов Сергей Донской заявил, что отсутствие со стороны Schlumberger гарантий работы на проектах под санкционными рисками блокирует сделку по покупке доли в EDC. «EDC работает на участках стратегического характера и участках недр федерального значения. Необходимо, чтобы на нее не распространялись риски, которые в дальнейшем скажутся на работе на этих участках», – сказал он РБК.

На долю в буровой компании претендуют также РФПИ и «дочка» фонда Mubadala из ОАЭ.