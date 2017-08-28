В РСТ рассказали о владельце разорившегося туроператора Ted Travel

Владелец и президент разорившегося российского туроператора Ted Travel сейчас находится за пределами России, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она рассказала, что это «совсем не новичок российского рынка». Это Четин Бозаджы Джафер, «президент компании, хоть формально в ней не числится». В России Джафер в начале 2000-х возглавлял компанию Gotur, затем руководил туроператором Bentour и вместе с этой компанией влился в «Анекс Tур», где стал директором по развитию и продукту на новых направлениях, сообщила Тюрина. По ее словам, в начале 2012 г. его пригласили в TUI Russia на должность директора по ценообразованию и продукту».

25 августа руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что руководители Ted Travel не явились на экстренное заседание ассоциации «Турпомощь» по проблеме вывоза собственных клиентов из Турции и что такое на его опыте происходит впервые. Он сказал журналистам, что попросил правоохранительные органы проверить Ted Travel.

По данным Ростуризма, в 2015–2017 гг. туроператор четырежды менял руководителей. По последней информации ведомства, нынешний руководитель – «номинальный» директор. ООО «Терра» (юридическое лицо Ted Travel) первоначально было внесено в реестр в 2015 г., после чего дважды исключалось. Последний раз сведения о компании были внесены в реестр 5 сентября 2016 г.

Ted Travel 24 августа заявил о приостановке деятельности. По разным данным, на этот момент в Турции оказалось от 754 до 780 российских клиентов компании, у которых не оплачено проживание в отелях и обратные билеты. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), еще от 2000 до 2800 человек могли успеть купить турпакеты у Ted Travel, но не успели вылететь. В АТОР высказали мнение, что проблемы туроператора связаны с демпингом – продажей туров по заниженным ценам. Руководитель «Турпомощи» Александр Осауленко сообщил, что крупные туроператоры приняли решение помочь клиентам Ted Travel. Авиакомпания «Якутия» вызвалась вывезти 680 туристов из 755, остальных обещали посадить на свободные места на своих рейсах другие туроператоры. Однако с воскресным рейсом «Якутии», который должен был вывезти группу от Ted Travel, возникли проблемы, его перенесли на 10.20 утра понедельника, сообщает «Вестник АТОР». В воскресенье Сафонов сообщил, что «Якутия» попросила помочь ей с возвращением из Турции 75 туристов в ближайшие четыре дня.