«Лукойл» рассматривает возможность продажи Litasco

«Лукойл» рассматривает возможность продажи своей нефтетрейдерской «дочки» - Litasco, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

«Мы сейчас рассматриваем все наши зарубежные активы с целью оптимизации. В последние два года мы уже частично активы продаем, поэтому идет реструктуризация. Litasco сегодня у нас непрофильный актив, потому что уже больше половины товара идет от третьих лиц. Поэтому сегодня большие оборотные средства требуются. И мы рассматриваем вариант, чтобы дистанцировать этот актив за пределы группы. Менеджмент изъявляет такое желание, ряд инвесторов», - сказал Алекперов.

«Да», - ответил он на вопрос, рассматривается ли вариант продажи этого актива. «Сегодня для нас уже обременительно иметь такую большую торговую организацию», - пояснил он.