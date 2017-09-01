«Интерфакс» узнал о росте погрузки РЖД в августе на 0,36%

Среднесуточная погрузка на сети ОАО «РЖД» в августе составила 3 426 400 т, сообщил «Интерфаксу» источник, информированный о деятельности компании. Это соответствует 106,2 млн т в целом за месяц и на 0,36% больше, чем в августе 2016 г. (105,842 млн т).

В самой компании прогнозировали рост погрузки в августе на 0,3%, эту цифру называл первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек. Таким образом, итоговый показатель оказался близок к прогнозу, даже несмотря на некоторые проблемы с трафиком в Приморье в начале месяца, где из-за ливневых дождей была повреждена железнодорожная инфраструктура, отмечает «Интерфакс». На прошлой неделе замминистра энергетики Анатолий Яновский говорил, что «перевозки угля значительно пострадали из-за стихии», добавив, что «Российские железные дороги» пока удовлетворяют лишь 60% поступающих от угольщиков заявок на перевозки этого груза в восточном направлении. В РЖД тогда говорили, что компания «в максимально сжатые сроки ликвидировала последствия природной стихии в Приморском крае и предприняла меры по удовлетворению растущего спроса на перевозки грузов». «На время восстановительных работ вводились ограничения на погрузку грузов назначением на станции участков Уссурийск - Амурский Залив, Уссурийск - Хасан. В общей сложности это привело к сокращению погрузки угля в объеме около 500 000 т. Однако этот объем был компенсирован», - говорил «Интерфаксу» представитель предприятия.

План работы РЖД на сентябрь предполагает рост погрузки на 1%, говорил ранее источник «Интерфакса». Это 3,435 млн т в среднем в сутки, или 103,05 млн т в целом за месяц. В целом по году при формировании финансового плана на 2017 г. ОАО «РЖД» изначально закладывали рост погрузки, близкий к нулевому.