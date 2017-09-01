Последняя группа туристов Ted Travel вылетела из Турции

Из Антальи утром в пятницу вылетел самолет авиакомпании Ifly, на борту которого находятся 37 туристов Ted Travel.

По данным онлайн-табло аэропорта «Внуково», самолет вылетел из аэропорта Антальи в 9.05, прилет в Москву запланирован на 12.05.

В четверг в ассоциации «Турпомощь» порталу «Интерфакс-туризм» сообщили, что этим рейсом вылетят в Москву 37 туристов, его оператором является компания TUI Россия. При этом некоторые из туристов должны были бы по срокам путевок оставаться в Турции гораздо дольше - вплоть до 12 сентября. Фактически организованный вывоз клиентов Ted Travel в пятницу завершен - оставшиеся туристы будут сами приобретать обратные билеты на удобные им даты.

По данным Ассоциации туроператоров, в Турции остаются 42 клиента Ted Travel. Из них 27 человек решили свои проблемы с оплатой отелей и возвращением самостоятельно, их местонахождение ассоциации неизвестно.

Ted Travel (ООО «Терра») объявил о прекращении работы 24 августа. В Ассоциации туроператоров России причиной проблем Ted Travel назвали демпинг. На момент приостановки работы Ted Travel в Турции находились, по разным данным, от 754 до 780 его клиентов, у многих из которых оказались не оплаченными обратные билеты на самолет и проживание в отелях. Перевозить большую часть пострадавших взялась авиакомпания «Якутия» по тем документам, что у них были.