Клиентам обанкротившегося Ted Travel обещают страховые возмещения в октябре

Страховые выплаты клиентам разорившегося туроператора Ted Travel (ООО «Терра»), который 24 августа объявил о прекращении работы, начнутся после 6 октября. Это ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков. Ответственность туроператора за неисполнение договоров была застрахована в компаниях «Якорь» и «Инвестстрах».

Сейчас эти компании составляют список клиентов, перед которыми Ted Travel не выполнил обязательства и которые не смогли выехать на отдых, уточнил президент ВСС Игорь Юргенс. Его слова цитирует пресс-служба. Обратиться за компенсацией можно в любую из этих компаний после 6 октября. На составление списка страховщикам отведено 30 дней с момента прекращения деятельности туроператора, то есть у них есть время до 26 сентября. Ответственность Ted Travel была застрахована на сумму 50 млн руб. Если этих денег не хватит, «выплаты будут осуществляться пропорционально понесенным расходам туристов», сообщил Юргенс.

На момент приостановки работы Ted Travel в Турции находились, по разным данным, от 754 до 780 его клиентов, у многих из которых оказались не оплаченными обратные билеты на самолет и проживание в отелях. Как сообщал «Вестник АТОР», у всех были на руках маршрутные квитанции на обратные билеты, но квитанции, в нарушение закона, были недействительными. Перевозить большую часть пострадавших взялась авиакомпания «Якутия» по тем документам, что у них были. Последняя группа клиентов Ted Travel должна вылететь из Антальи в Москву рейсом «Якутии» в 4 утра 30 августа. Это «Интерфакс» сообщил со ссылкой на ассоциацию «Турпомощь». В общей сложности «Якутия» вывезет с турецких курортов 680 клиентов разорившегося туроператора, для этого совершено уже три рейса, в среду полетит четвертый. Еще 74 туристов перевезут рейсы других туроператоров.

В Ассоциации туроператоров России причиной проблем Ted Travel назвали демпинг. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов и чрезвычайный и полномочным посол Турции в России Хюсейн Лазип Дириоз обсудили ситуацию и договорились сообща выработать меры по борьбе с демпингом на туристическом рынке. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Ростуризма. Сафонов также поблагодарил посла за помощь с организацией размещения клиентов проблемного туроператора в турецких отелях.