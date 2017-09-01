Итальянский экспорт в Россию увеличился с начала года на 24%

Поставки итальянской продукции в Россию с начала года увеличились на 24%, передает информагентство АНСА со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

«В этом году итальянский экспорт в Россию увеличился на 24%, а импорт начал расти, увеличившись на 16%. Эти два показателя говорят о крепких связях между Италией и Россией, не пропавших, а, наоборот, усилившихся в условиях сохраняющихся санкций», - отметил он.

1 сентября на полях экономического форума в Амброзетти запланирована встреча Альфано с вице-премьером России Аркадием Дворковичем.