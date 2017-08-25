Как заработать на интересе молодых парижан к итальянской кухне

За два года ресторанный стартап открыл шесть заведений во Франции

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Парижский стартап сделал ставку на интерес молодежи к итальянской кухне BIG MAMMA

Воскресным августовским вечером, когда парижане предпочитают отдыхать за городом, в итальянский ресторан Pizzeria Popolare в престижном II округе выстраивается очередь молодых людей. Pizzeria Popolare открылась в апреле и каждый день обслуживает около 1300 человек. Она входит в группу Big Mamma, два года назад открывшую свой первый ресторан во французской столице, которая обычно не ассоциируется с итальянской домашней едой.

Сейчас Big Mamma состоит из шести ресторанов итальянской кухни, у каждого своя специализация. В компании работает более 400 человек. В этом году она закроет раунд финансирования на 20 млн евро. Выручка Big Mamma в прошлом году достигла 15 млн евро.