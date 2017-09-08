СМИ узнали о намерении Прохорова продать Brooklyn Nets полностью

Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров планирует продать контрольный пакет баскетбольного клуба Brooklyn Nets, пишет газета New York Post со ссылкой на источники. Ранее Прохоров хотел привлечь миноритарного партнера в клуб, продав ему до 49% акций и сохранив при этом контроль в Brooklyn Nets.

Теперь, как пишет издание, Прохоров рассчитывает продать миноритарный пакет, дав при этом покупателю право на покупку всего клуба в течение короткого периода времени. Бизнесмен хотел бы получить от сделки порядка $2 млрд. Интерес к клубу, по сведениям газеты, проявил вице-президент Alibaba Джо Цай.