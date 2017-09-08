Законопроект об НДД готов к внесению в Госдуму

Законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяного сектора готов ко внесению в Госдуму. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы согласовали законопроект об обложении "нефтянки" через налог на дополнительный доход, он готов к внесению в Госдуму, принятию его в первом чтении. Мы считаем, что он достаточно хорошо отработан, будут определенные предложения по уточнению законопроекта ко второму чтению, и считаю, что действительно может быть рассмотрен Госдумой уже в осеннюю сессию», - сказал он.

Говоря об обсуждении льгот по обводненным месторождениям, Силуанов отметил, что «здесь пока еще окончательно точка не поставлена, в правительстве эти предложения обсуждаются».

Минэнерго и Минфин в течение нескольких лет занимаются подготовкой законопроекта о введении новой налоговой системы с дополнительного дохода для нефтяной отрасли. Пилотный проект планируется запустить с 2018 г. Сейчас налогообложение построено на взимании НДПИ с добытой нефти и пошлины – с экспорта. Новый налог будет взиматься не с объемов нефти, а зависеть от финансового результата. По планам Минфина, он фактически должен заменить экспортную пошлину.