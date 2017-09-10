«Роснефть» предложила «Системе» помощь в привлечении кредитов для выплат по иску

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил о готовности компании помочь АФК «Система» с привлечением финансирования для выплат по иску, связанному с реорганизацией «Башнефти».

«Деньги у «Системы» есть, она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению, по этим судебным претензиям», – сказал Сечин в эфире канала «Россия 1».

При этом он подчеркнул: «Если у них в отношении этих средств какие-то есть планы, то мы готовы поучаствовать в организации кредитных линий для погашения этой задолженности. И предложения такие в адрес АФК «Система» уже переданы».

Суд частично удовлетворил иск «Роснефти» к «Системе», определив сумму убытков в 136,3 млрд руб. Во вторник Владимир Путин заявил, что надеется на мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой».