Французскую PTC обвинили в публикации кадров стройки Крымского моста в рекламном ролике

Компания PCT Fayat Group, входящая в структуру мирового лидера по производству уплотнительной техники, использовала в своем корпоративном ролике кадры строительства Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщает украинский центр «Миротворец», отслеживающий, как отмечается на его странице в Facebook, «признаки преступлений против национальной безопасности» Украины.

Речь идет о кадрах использования вибрационного молота французской PTC. «Миротворец» сопоставил кадры из российских репортажей о строительстве моста с роликом, опубликованным на главной странице корпоративного сайта PCT Fayat Group, загруженного с канала YouTube. В том, что французская компания использует в своем рекламном ролике кадры керченской стройки, «Миротворец» видит доказательство того, что ее руководство было информировано о поставках оборудования. «Предполагаем, что появление материалов со стройки в Керченском проливе в корпоративном видеоролике говорит об осведомленности компании PTC Fayat Group о том, куда и зачем поставлялось ее оборудование. Материалы, которые представлены на официальном сайте компании, выкладываются от ее имени, за них отвечает определенный круг официальных лиц, обычно перед публикацией они проходят правовую экспертизу», – отмечается на сайте «Миротворца».

Ранее сайт публиковал расследование, уличающее и других мировых лидеров строительной техники в поставках оборудования для крымской стройки. В частности, на сайте финской компании-производителя Junttan Oy есть русскоязычная версия, где говорится об эксплуатационной поддержке работающей в Крыму силовой установки Junttan Powerpack 30CCU и обучении персонала, говорилось в расследовании. Также на стройке моста был замечен и вибропогружатель свай Muller из Германии и дноуглубительная драга с режущим инструментом от итальянской S.Giovanni In Marignano. «Миротворец» делает вывод, что без иностранных технологий строительство Керченского моста было бы невозможно.