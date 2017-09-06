Под аркой Керченского моста прошло уже более 550 судов

По данным служб управления движением судов Керченского пролива, под железнодорожной аркой строящегося через Керченский пролив моста прошло уже более 550 судов, передает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Арочный пролет, вес которого составляет 6000 т, был установлен через пролив 29 августа. Операция по его установке длилась двое суток. Суда, прошедшие под аркой, в основном шли транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.

Мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России - 19 км. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре следующего года.