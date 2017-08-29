Строители завершили установку арки Крымского моста

Информационный центр «Крымский мост» сообщил о завершении морской операции по установке арки моста через Керченский пролив. Железнодорожную арку подняли на фарватерные опоры, она закреплена на высоте 35 м от воды. В сообщении отмечается, что на конструкции уже работает система судовой и аэронавигационной сигнализации.

«Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще три недели. За это время строители смонтируют концевые элементы габаритной конструкции и поставят на специальные элементы – опорные части», – сообщили в информцентре.

Сейчас идет подготовка к установке автодорожной арки. Строители проверят и переоборудуют плавучие опоры, после чего привезут и установят вторую конструкцию. «Осенью над фарватером поднимутся два арочных пролета, под которыми беспрепятственно будут проходить суда», – отмечается в сообщении.

Как уточняет ТАСС, арочные пролетные строения - самые габаритные элементы моста. Протяженность каждого - 227 м, железнодорожный весит 6000 т, автодорожный - 5000 т.