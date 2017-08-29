Судоходство в Керченском проливе открыто досрочно после монтажа моста в Крым

Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, ограниченное с 27 августа на трое суток из-за транспортировки и монтажа железнодорожной арки моста через Керченский пролив на опоры в фарватере, сегодня открыто на шесть часов раньше срока. По распоряжению капитана порта «Керчь» судоходство открыто с 18.00 мск. Изначально оно закрывалось на 72 часа - до 00.00 мск 30 августа. Однако «в связи с досрочным завершением части операции» капитан издал новое распоряжение.

Морская операция по транспортировке арочного пролета от технологической площадки на востоке Крыма к фарватеру началась в воскресенье утром. Запрет на движение в Керченском проливе не касался судов, участвующих в строительстве моста, а также кораблей ВМФ и ФСБ.

Плавучие опоры приняли на себя вес арки массой 6000 т днем 27 августа, затем начали движение от берегов Керчи к Керчь-Еникальскому каналу. К утру понедельника арку доставили к фарватеру, через сутки подняли на проектную высоту - на 35 м от уровня моря, сейчас конструкцию закрепляют.

Два арочных пролетных строения, железнодорожное и автодорожное, - самые большие элементы моста. Длина каждого составляет 227 м. Автодорожная арка на тысячу тонн легче железнодорожной, доставка ее к фарватеру намечена на сентябрь. Арки обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от уровня воды.

Девятнадцатикилометровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов - в декабре 2019 г. Стоимость объекта - 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет, генподрядчик - компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.