Арку Крымского моста переместили на плавучие опоры

Железнодорожная арка Крымского моста перемещена с береговых опор на понтоны плавучих опор и готовится к транспортировке к месту установки — на фарватерные опоры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 м и высотой 45 м будет установлен на пролеты высотой 35 м.

«Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки моста: конструкция весом более чем в шесть тысяч тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами», — сообщили в инфоцентре.

Погрузка сооружения на плавучие опоры прошла штатно, подписан итоговый акт технической готовности арочного пролета к транспортировке.