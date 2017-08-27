Строители приступили к установке железнодорожной арки Крымского моста

Более сотни специалистов приступили к транспортировке и монтажу железнодорожной арки Крымского моста, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».

«В сложнейшей технологической операции, которая может занять до трех суток, участвуют больше ста специалистов — моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители», — говорится в сообщении. Отмечается, что в морской операции участвуют более 10 судов.

Монтаж арочных пролетов длился год. Длина каждого пролета составляет 227 м, а общий вес — около 10 000 т (железнодорожный — почти 6000 т, автомобильный - более 4000 т).