Возведена половина опор Керченского моста

Строители возвели 50% опор моста через Керченский пролив – из 595 опор построены 298, готовы все сухопутные опоры автодорожной части. «Больше 3 км автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Работа по строительству будущей автодороги развернута на всех морских участках», – сообщает портал «Крымский мост».

Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста. Собрано более 7000 т металлоконструкций почти из 10 000 т.

«Технологически самый сложный и объемный по работам участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор – по 95 трубосвай на каждую, – рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. – Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1500 т арматуры и 600 куб. м бетона».