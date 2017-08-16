В основание автодорожной части Крымского моста установлены все сваи

Строители закончили установку свай на автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщил информационный центр проекта.

В пресс-релизе уточняется, что под автодорогу сформированы в общей сложности более чем 3000 свай. В фундаментах опор авточасти моста применялись два типа свай: буронабивные и трубчатые.

Первые трубосваи строители начали погружать на острове Тузла в феврале 2016 г.

На железнодорожной части моста работа над свайными фундаментами продолжается. Там применяют три типа свай: буронабивные, призматические и трубчатые.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту собираются открыть в декабре 2018 г., поезда будут пущены 1 декабря 2019 г. Стоимость объекта – 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства – компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.