В Керчь прибыл второй понтон для арки Крымского моста

Из Севастополя в Керчь прибыла вторая плавучая опора (система понтонов), предназначенная для транспортировки и подъема на фарватерные опоры арок Крымского моста, сообщил сайт проекта «Крымский мост». «Плавопора на буксире и в сопровождении судов обеспечения вышла из Севастополя вечером 5 августа и преодолела расстояние в 190 морских миль», - говорится в пресс-релизе.

Первая плавучая опора прибыла в Керчь в начале августа и уже переведена в «ковш» - акваторию у керченской технологической площадки. «Плавучим опорам еще предстоит пройти ряд тестовых испытаний», - отмечает инфоцентр.

На минувшей неделе был снят со стапеля железнодорожный арочный пролет Крымского моста. Силовую конструкцию весом 6000 т собирали на месте в течение года, сейчас идет ее передвижка для погрузки на плавучие опоры и последующего монтажа.

Каждая плавучая система - две идентичные плавопоры длиной более 60 м, шириной 35 м и высотой около 12 м. В их основе - связанные понтоны. Арочные пролеты Крымского моста будут поочередно перевезены и смонтированы с помощью плавсистемы в проектное положение - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной.

Проектировщик плавсистемы - севастопольское ЦКБ «Коралл». Сама система построена Севастопольским морским заводом (филиал АО «Центр судоремонта "Звездочка" Объединенной судостроительной корпорации).

Вся операция пройдет в августе - сентябре в специально отведенные для этого календарные технологические окна.