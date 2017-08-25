ЦБ увидел вклад Крымского моста в рост инвестиций

Банк России считает крупные инфраструктурные проекты и укрепление рубля основными причинами значительного роста инвестиций в основной капитал, говорится в опубликованных сегодня ЦБ комментариях о состоянии экономики в III квартале. По расчетам Росстата, во II квартале 2017 г. годовой темп прироста ВВП составил 2,5%, что выше оценки ЦБ. Экономику поддержало некоторое восстановление потребительской и инвестиционной активности.

«Инвестиционный спрос увеличился значительнее, чем ожидалось. Компании активно закупали машиностроительную продукцию, в том числе импортного производства, на фоне произошедшего в начале года укрепления рубля. Кроме того, во II квартале существенно вырос объем строительных работ, поддержку чему, как предполагается, оказывала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство моста через Керченский пролив и газопровода «Сила Сибири», - пишет ЦБ.

Во II квартале 2017 г. годовой темп прироста инвестиций в основной капитал ускорился до 6,3% с 2,3% кварталом ранее, достигнув максимальных значений со II квартала 2012 г., отмечает ЦБ.

Банк России повысил прогноз годового темпа прироста инвестиций в III квартале до 4-5% с 2,5-4% «с учетом того, что увеличение вложений в основной капитал во II квартале превысило оценки ЦБ».