Завершена сборка автомобильной арки моста через Керченский пролив

Сборка автодорожной арки Крымского моста завершена, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Свод арки замкнут на высоте 45 м от основания конструкции. Строители также подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку, говорится в сообщении.

На конец июня было выполнено 55% общих объемов работ на мосту через Керченский пролив.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту собираются открыть в декабре 2018 г., поезда будут пущены 1 декабря 2019 г. Стоимость объекта – 227,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства – компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.