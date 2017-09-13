Анонс «Ведомостей» на 14 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

страховых агентов в России стало меньше на 20 000 за год;

дизельные двигатели в Европе вытесняются бензиновыми;

Китай и JPMorgan против биткоинов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такая Аун Сан Су Чжи, от которой ждут прекращения геноцида в Мьянме

и статью на полосе «Комментарии»: почему МРОТ не нужен.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».