Анонс «Ведомостей» на 18 сентября 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

четыре ошибки приводят бизнесмена в тюрьму;

операторы сотовой связи станут пристальнее следить за абонентами;

китайские туристы изменяют российскую туриндустрию;

Алексей Навальный отправился в «предвыборный» тур по России.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой Е Цзяньмин, чья CEFC купила 14,16% «Роснефти»

и статью на полосе «Комментарии»: как прекратить телефонный терроризм.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».