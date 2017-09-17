Анонс «Ведомостей» на 18 сентября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
четыре ошибки приводят бизнесмена в тюрьму;
операторы сотовой связи станут пристальнее следить за абонентами;
китайские туристы изменяют российскую туриндустрию;
Алексей Навальный отправился в «предвыборный» тур по России.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кто такой Е Цзяньмин, чья CEFC купила 14,16% «Роснефти»
и статью на полосе «Комментарии»: как прекратить телефонный терроризм.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».