Депутат-справедливоросс внесет в Думу закон о штрафах за овербукинг

В Госдуму будет внесен законопроект о наказании авиакомпаний за овербукинг. Как пишет «Парламентская газета», поправки разработал первый зампредседателя комитета палаты по энергетике, депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских. Он предложит обязать перевозчика возмещать десятикратную стоимость билета пассажиру, который оплатит перелет и которому не хватит места в салоне.

Изданию Ананских рассказал, что овербукинг, или перебронирование, – распространенная практика авиакомпаний, которые опираются на расчеты, что 7–10% пассажиров, как правило, опаздывают на рейсы или отказываются от перелета. «Вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег», – объяснил депутат. Он отметил, что из-за этого часто страдают пассажиры, а в настоящее время привлечь перевозчиков к ответственности за это невозможно.

Как сказал «Парламентской газете» главред отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, запрета на сверхлимитную продажу авиабилетов нет ни в Воздушном кодексе, ни в федеральных авиационных правилах.

Летом 2015 г. стало известно, что Минтранс подготовил законопроект, который разрешит авиакомпаниям использовать перебронирование. Источник «Ведомостей» объяснял, что ведомство предложило ввести механизм расчета компенсации не попавшим на рейсы пассажирам. Однако в опубликованном тогда для обсуждения тексте законопроекта этих расчетов не было, а говорилось только, что авиакомпания должна предложить пассажиру перелет на другом рейсе или полную цену билета, а также «компенсацию в порядке, установленном федеральными авиационными правилами». Представитель Минтранса на тот момент говорил, что подробности механизма все еще прорабатывались.