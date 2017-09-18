Работники Дарасунского рудника начали новую акцию протеста

Бывшие работники Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкалья утром 18 сентября объявили голодовку из-за задержки выплат при сокращении. Как сообщила интернет-изданию «Забмедиа» участник голодовки Инна Бабенко, в акции участвует более 20 человек. Они расположились у поселковой администрации.

Всего, по словам Бабенко, в конце июля и начале августа в компании сократили около 500 человек. «Расчетные выплаты никто не получил. Собственник обещал: «В зарплату получите». Зарплата у нас всегда 15 числа. 15 августа мы ничего не получили. Сейчас мы стоим на учете в службе занятости, но вроде тоже собственник не собирается платить. То есть 500 человек оказались на улице вообще без средств», – заявила она. Голодающие требуют полного погашения задолженности.

Бабенко добавила, что 17 сокращенных ранее направили коллективное письмо в прокуратуру, жаловались в трудовую инспекцию и в приемную полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, но «никаких действий нету».

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что голодовку начали несколько бывших сотрудников ООО «Дарасунский рудник» (входит в ОАО «Южуралзолото группа компаний», ЮГК), у них к бывшему работодателю финансовые требования. Информацию об акции агентству подтвердили в диспетчерской службе Тунгокоченского района Забайкальского края, но подробностей диспетчер не раскрыл.

В середине мая на этом же руднике 81 горняк не вышел на поверхность из-за несогласия с пересчетом зарплаты. В прокуратуре Забайкалья тогда выяснили, что срок выплаты заработной платы 820 работникам организации за апрель 2017 г. истек 15 мая и до сих пор она не выплачена. Работники также требовали пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ) за апрель. Задолженность по зарплате перед 873 работниками Дарасунского рудника составляет 16 419 850 руб., сообщал тогда «Забмедиа» информированный источник. Он уточнил, что это зарплата за апрель, ее задержали на два дня.

Чуть позднее пресс-секретарь ЮГК Наталья Мартыненко сообщила «Ведомостям», что управляющая компания из собственных средств направит на погашение долга 14 млн руб. Информацию забайкальских СМИ о том, что долг составляет 16 млн руб., она не прокомментировала. По словам Мартыненко, группа компаний рассматривала возможность закрытия Дарасунского рудника из-за убытков.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка ООО «Дарасунский рудник» (владеет лицензией на разработку Дарасунского месторождения) составила 676,9 млн руб., чистая прибыль – 215,9 млн руб. С 2012 г. у ООО убытков не было. ЮГК консолидированные показатели не раскрывает. В этом году Forbes оценил состояние владельца компании, ее президента Константина Струкова, в $950 млн.