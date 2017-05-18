«Южуралзолото» из-за убытков решило закрыть Дарасунский рудник, где забастовали горняки

«Управляющая компания ЮГК» ( входит в группу компаний «Южуралзолото») решила закрыть Дарасунский рудник в Забайкалье, работники которого со среды начали акцию протеста и не поднимаются из шахты «Юго-Западная». Это ТАСС сообщила помощник президента УК «ЮГК» Наталья Мартыненко. Ранее сообщалось, что с вечера среды 81 шахтер отказался выйти на поверхность из-за задержки и необоснованного снижения зарплаты. В пресс-службе «Южуралзолото» (ЮГК) ТАСС заявили, что забастовка не связана с закрытием рудника: «Рабочие, когда начинали забастовку, еще не знали о решении закрыть рудник».

«Принято решение о закрытии предприятия как убыточного. Все горные работы будут прекращены. Задолженности по зарплате нет», - процитировала Мартыненко слова президента ООО «УК ЮГК» Константина Струкова. Она уточнила, что бастующим на три дня задержали выплату аванса. Между тем в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края говорят, что срок выплаты заработной платы 820 работникам организации за апрель 2017 г. истек 15 мая и до сих пор она не выплачена. Работники также требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ) за апрель. Задолженность по зарплате перед 873 работниками Дарасунского рудника составляет 16 419 850 руб., сообщил изданию «Забмедиа» информированный источник. Он уточнил, что это зарплата за апрель, ее задержали на два дня.

Из-за акции протеста на шахту в Тунгокоченском районе края отправились глава района Михаил Измайлов, губернатор региона Наталья Жданова, прокурор Забайкалья Василий Войкин и постпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Меняйло уже настоятельно порекомендовал президенту ООО «Управляющая компания ЮГК» (группы компаний «Южуралзолото») Константину Струкову также прибыть на предприятие. Как сообщили ТАСС в аппарате полпреда, Меняйло Струкову позвонил и бизнесмен отчитался, что руднику для выплаты зарплат работникам перечислено 14 млн руб., не уточнив при этом, вся ли это сумма.

Жданова спустилась к бастующим. После переговоров все шахтеры завершили акцию и вышли на-гора, сообщает «Забмедиа» со ссылкой на информированный источник. «Их требования выполняются - выплачивается зарплата. Этот результат, то что они согласились выйти, - заслуга губернатора и совместных усилий, подтвердил изданию глава района Михаил Измайлов. «Губернатор Наталья Жданова переговорила с собственником предприятия, который пообещал выплатить горнякам всю зарплату и пересмотреть коэффициент трудового участия (КТУ), изменением которого в апреле были недовольны шахтеры. После разговора с главой региона работники согласились выйти из шахты и прекратить забастовку», - подтвердили ТАСС в пресс-службе чиновницы.

Изначально шахтерам был установлен коэффициент трудового участия, из которого определяются прочие выплаты, на уровне 0,3, рассказал «Забмедиа» и. о. руководителя краевой Госинспекции труда Игорь Лопатин. Затем, по его данным, было принято решение поднять его для проходчиков до 0,7, для временщиков – до 0,5. «Первая сумма сегодня поступает на счет, остальная разница поступит завтра. Инспекция проводит на месте проверку по всем фактам», - сказал чиновник.

К забастовавшим рабочим был применен понижающий коэффициент 0,3 из-за имеющихся дисциплинарных взысканий, сказала Мартыненко РБК. «Это все было документально оформлено. Они же требовали 100%-ной выплаты зарплаты», — добавила она.

До этого источник среди сотрудников рудника рассказал «Забмедиа», что поводом для протеста стало ежемесячное снижение КТУ. «В апреле вообще снизили до 0,3. По какой причине так получается, не объясняют. За апрель еще не выплачивали зарплату и уже на четыре дня ее задержали. О причинах задержки никто не говорит. Раньше задержки были небольшие – день-два, но КТУ все равно лишали - 0,8, 0,7, 0,9, а в этот раз сказали «0,5», но потом выяснилось, что вообще 0,3», – рассказал он. По его словам, при начислении зарплаты обращают внимание на план, однако шахтеры всегда справляются с планом, но, несмотря на это, КТУ, равный единице, им еще не ставили, а от размера этого коэффициента зависят дальнейшие начисления.

«Южуралзолото» согласилось купить ООО «Дарасунский рудник», владеющее лицензиями на золоторудные месторождения Дарасун, Теремки и Талатуй у Highland Gold в 2007 г. В сентябре 2006 г. пожар на Дарасунском руднике унес жизни 25 горняков и стал одной из крупнейших аварий на золотодобывающих шахтах России. Уже тогда Дарасун был убыточен. По данным Highland Gold, в 2006 г. операционные убытки рудника составили $101,4 млн, при этом операционный убыток всей группы – $98,3 млн.

Поселок городского типа Вершино-Дарасунский, где находится рудник, распоряжением правительства от 2014 года включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».