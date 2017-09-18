СКР начал проверку в связи с голодовкой работников рудника «Южуралзолота»

Следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты и иных выплат работникам ООО «Дарасунский рудник» (входит в ОАО «Южуралзолото группа компаний», ЮГК), сообщает сайт Забайкальского управления Следственного комитета России. Процессуальную проверку проводит Шилкинский межрайонный следственный отдел управления. У него есть данные о претензиях двух десятках рабочих, проживающих в поселке Вершино-Дарасун Тунгокоченского района края.

Следователи опрашивают работников, изымают необходимые документы. По результатам проверки будет принято правовое решение.

С 18 сентября более двух десятков бывших работников Вершино-Дарасунского рудника начали голодовку из-за задержки выплат при сокращении. Как сообщила интернет-изданию «Забмедиа» участник голодовки Инна Бабенко, акция проводится у поселковой администрации. По ее словам, в компании сократили около 500 человек, расчетные выплаты им пообещали в середине августа, но не выплатили. Голодающие требуют полного погашения задолженности. Жалобы в прокуратуру, трудовую инспекцию и приемную полпреда президента в СФО Сергея Меняйло результатов не дали, добавила Бабенко.

Данные о голодовке «Интерфаксу» подтвердили в диспетчерской службе Тунгокоченского района Забайкальского края.

В середине мая на этом же руднике 81 работник не вышел на поверхность из-за несогласия с пересчетом зарплаты и задержкой выплат. Задолженность по зарплате перед 873 работниками Дарасунского рудника - 16 419 850 руб., сообщал тогда «Забмедиа» информированный источник. Он уточнил, что это зарплата за апрель, ее задержали на два дня. Чуть позднее пресс-секретарь ЮГК Наталья Мартыненко сообщила «Ведомостям», что управляющая компания из собственных средств направит на погашение долга 14 млн руб. Информацию забайкальских СМИ о том, что долг составляет 16 млн руб., она не прокомментировала. По словам Мартыненко, группа компаний рассматривала возможность закрытия Дарасунского рудника из-за убытков.