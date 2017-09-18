Путин поручил утвердить план перехода на расчеты в рубли в портах

Российский президент Владимир Путин поручил правительству утвердить план мероприятий по переходу с 2018 г. на расчеты в рублях за услуги, которые предоставляются в морских портах России, передает «РИА Новости».

«Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода с 1 января 2018 г. на осуществление расчётов за услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в российских рублях, предусмотрев в том числе: внесение необходимых изменений в законодательство России; установление переходного периода для компаний, имеющих по состоянию на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, включив в него период рефинансирования указанных обязательств», — говорится в поручении.

Правительству также поручено до января 2018 г. разработать механизм использования доходов от аренды находящихся в госсобственности объектов инфраструктуры морских портов, а также инвестиционного портового сбора на развитие морской портовой инфраструктуры России.