Турецкая Palmali подала иск в суд на нефтетрейдера «Лукойла»

Один из крупнейших перевозчиков в Каспийском регионе - турецкая компания Palmali подала иск в Высокий суд Лондона в отношении нефтетрейдингового подразделения «Лукойла» Litasco. Агентство Reuters отмечает, что сумма иска - почти $2 млрд.

«Претензия касается предполагаемого невыполнения Litasco S.A. требований по долгосрочному контракту между компаниями», - говорится в заявлении Palmali, направленном в агентство Reuters.

«Лукойл» не стал комментировать данную информацию.