РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов в обход Украины

ОАО «РЖД» сообщило о тестовом запуске регулярного движения грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады, рассчитывают в РЖД.

«Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами», - отчиталась компания.

О запуске регулярного движения пассажирских поездов РЖД обещает объявить позднее.

Ранее РЖД сообщала, что завершила строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины - Журавка - Миллерово и приступила к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали, напоминает ТАСС. Открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 г.