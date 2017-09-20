«Интерфакс» сообщил об удвоении финансирования «Газпромом» «Турецкого потока»

«Газпром» по итогам пересмотра бюджета и инвестиционной программы 2017 г. дополнительно направит около 50 млрд руб. на финансирование строительства газопровода «Турецкий поток», сообщает «Интерфакс». Несколько информированных источников агентства уточнили, что речь идет о вложениях в South Stream Transport B.V. - оператора строительства морской части магистрали, 100%-ную дочку «Газпрома». Первоначальная редакция бюджета на 2017 г. предусматривала инвестиции по этой статье в 41,92 млрд руб.

С учетом расходов на проект «Южный поток», проектная и контрактная база которого используется на «Турецком потоке», с 2012 г. «Газпром» уже направил на проект черноморского газопровода свыше 340 млрд руб. В февральской презентации «Газпрома» стоимость «Турецкого потока» оценивалась в 7 млрд евро, напоминает агентство.

5 сентября стало известно, что South Stream Transport B.V. подписала с британской компанией Petrofac контракт на строительство наземных трубопроводов и приемного терминала газа рядом с населенным пунктом Кыйыкёй на северо-западе Турции. Petrofac назвала сумму сделки – 340 млн евро. Представитель «Газпрома» подтвердил факт заключения контракта, отказавшись от дальнейших комментариев.