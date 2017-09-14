Правление «Газпрома» утвердило крупнейшую за последние пять лет инвестпрограмму С. Портер / Ведомости

Правление «Газпрома» одобрило новую версию инвестиционной программы монополии на 2017 г., следует из сообщения компании. Ее бюджет составит 1,129 трлн руб., что на 217,3 млрд руб. больше по сравнению с планами, утвержденными в декабре 2016 г., отмечается в сообщении «Газпрома».

Это крупнейшая инвестпрограмма с 2011 г. Тогда «Газпром» потратил на инвестпрограмму 1,3 трлн руб.

Капитальные вложения в 2017 г. составят 738,5 млрд руб., расходы на приобретение в собственность – 11,3 млрд руб., долгосрочные инвестиции – 378,7 млрд руб.

Для реализации инвестпрограммы «Газпрому» потребуется занять 290,5 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита и в полном объеме, сообщает компания. В пресс-релизе сказано, что корректировка инвестпрограммы на 2017 г. связана с необходимостью увеличения инвестиций и долгосрочных вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты.

У «Газпрома» много проектов: на востоке - «Сила Сибири» (в том числе Чаяндинское месторождение), на юге нужно строить «Турецкий поток», а на западе Nord Stream 2, напоминает аналитик «Атона» Александр Корнилов. По его мнению, у роста инвестпрограммы может быть несколько причин. Например, могла подорожать восточная программа (уже были зафиксированы сроки ввода «Силы Сибири»), компании могло потребоваться заложить больше средств на Nord Stream 2, кроме того, «Газпром» начал активнее строить «Турецкий поток». «Это нормальная практика, когда в декабре компания утверждает примерную цифру капитальных затрат и пересматривает ее в сентябре», - отмечает Корнилов.