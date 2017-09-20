Правительство не рассматривает вопрос субсидирования «Почты России»

Правительство не рассматривает вопрос субсидирования ФГУП «Почта России». Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Но с отдельными регионами они работают - и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идет. Но из федерального бюджета - нет, не планируется», - пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Во вторник гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что предприятие заинтересовано в поддержке государства, в том числе финансовой.

С 2015 г. ФГУП получает не обеспеченную поддержкой государства чистую прибыль, что считалось главным достижением предыдущего руководства предприятия. Принцип, что реформа предприятия будет идти за счет самой почты, без участия государственных денег, был заложен стратегией развития «Почты России», принятой в 2013 г. Бывший замминистра экономического развития Николай Подгузов сменил на посту генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова в июле.

В последний раз помощь от государства «Почта России» получала в 2014 г., тогда она составила 5,5 млрд руб. Это были государственные дотации на покрытие убытков от предоставления социально значимых услуг. В последний раз до этого предприятие само заработало прибыль в 2005 г. С тех пор чистую прибыль почта фиксировала регулярно, но исключительно благодаря государственным дотациям.