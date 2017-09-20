«Почта России» хотела бы вновь получать господдержку

При прежнем менеджменте предприятию удавалось два года получать чистую прибыль и без субсидий государства

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Последний раз помощь от государства «Почта России» получала три года назад Андрей Гордеев / Ведомости

«Почта России» заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой, передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора госпредприятия Николая Подгузова. «Поддержка государства для нас важна, и, если она будет, мы будем работать лучше», – сказал он, добавив, что речь идет как о регуляторной, так и о финансовой поддержке. Представитель «Почты России» подтвердил это, но детали раскрыть отказался. Минкомсвязи возврат к субсидиям с руководством «Почты России» до сих пор не обсуждало, сказал представитель министерства.

С 2015 г. ФГУП получает не обеспеченную поддержкой государства чистую прибыль, что считалось главным достижением предыдущего руководства предприятия. Принцип, что реформа предприятия будет идти за счет самой почты, без участия государственных денег, был заложен стратегией развития «Почты России», принятой в 2013 г. Бывший замминистра экономического развития Николай Подгузов сменил на посту генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова в июле.

Последний раз помощь от государства «Почта России» получала в 2014 г., тогда она составила 5,5 млрд руб. Это были государственные дотации на покрытие убытков от предоставления социально значимых услуг. В последний раз до этого предприятие само заработало прибыль в 2005 г. С тех пор чистую прибыль почта фиксировала регулярно, но исключительно благодаря государственным дотациям.

Пока возвращение госфинансирования – это пожелание «Почты России», на которое правительство вряд ли согласится, говорят собеседник «Ведомостей» в правительстве и два собеседника в Минкомсвязи. Возможно, руководство предприятия просто «прощупывает почву», исследуя возможность возвращения господдержки, рассуждает один из них.

В июле вице-премьер Аркадий Дворкович называл одной из задач нового руководителя «Почты» проведение акционирования госпредприятия, принятия закона о котором ФГУП ждет уже несколько лет. Как показывает российская и мировая практика, лучшим стимулом государства к акционированию является субсидирование или инвестпрограммы из госбюджета, рассуждает аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Вероятно, новый менеджмент «Почты России» считает, что в условиях хронического дефицита федерального бюджета попытка обратить внимание правительства на потребность господдержки может стать драйвером принятия решений по акционированию, допускает он.

Инвестиции в развитие «Почта России» получает из собственных средств и кредитов. В этом году она планировала вложить 53,1 млрд руб., следовало из утвержденной Минкомсвязи программы деятельности предприятия, с которой ознакомились «Ведомости». Около 36,5 млрд руб. из них будет профинансировано за счет кредитных средств. В августе Подгузов сообщил, что на обновление инфраструктуры – строительство сортировочных центров и организацию «последней мили» – предприятию необходимо около 50 млрд руб.