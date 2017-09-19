«Почта России» рассчитывает на финансовую и регуляторную поддержку государства

«Почта России» заинтересована в поддержке государства и начала с правительством переговоры о ее возвращении, заявил руководитель предприятия Николай Подгузов. «Поддержка государства для нас важна, и если она будет, мы будем работать лучше», - сказал он, добавив, что речь идёт как о регуляторной, так и о финансовой поддержке. Его цитирует «Интерфакс». Ранее стратегия «Почты России» предусматривала развитие компании без госвложений, напоминает агентство.

Получение бюджетных средств в следующем году маловероятно, считает Подзугов. «Учитывая, где сейчас находится бюджетный процесс, то вряд ли», - оценил он такую возможность.

«Почта России» - социально ориентированная компания, «которая представляет государство там, где его никто не представляет, - заявил руководитель предприятия. - Я считаю, что нужно иметь возможность и государственной поддержки». По словам Подгузова, прежде всего речь идет о помощи в работе в удаленных регионах, где оказание услуг коммерчески невыгодно.

Продолжая тему удаленных отделений почтовой связи, Подгузов сообщил, что «Почта России» планирует в I-II кварталах 2018 г. протестировать доставку почты беспилотниками. Проект будет опробован в Якутии. «Основная цель - протестировать возможность доставки от сортировочных центров до удаленных ОПС (отделения почтовой связи)», - сказал он. По его словам, беспилотники - перспективное направление для удаленных регионов страны. Они могут доставлять посылки весом от 50 до 300 кг. Он добавил, что это задача на перспективу, так как, в частности, должны быть внесены необходимые изменения в законодательство.