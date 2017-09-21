Шахтеры Дарасунского рудника прекратили голодовку после получения всех выплат

Бывшие работники ООО «Дарасунский рудник» (входит в ОАО «Южуралзолото группа компаний», ЮГК) прекратили голодовку, сообщила «Интерфаксу» начальник управления информационной политики Забайкальского края Елена Назарова. «В ночь на четверг перед горняками были погашены все долги по зарплате. Они разошлись», - сказала она. Оставшиеся вопросы решает первый вице-премьер регионального правительства Александр Кулаков, который находится в поселке Вершино-Дарасунский, где проходила акция протеста, добавила Назарова.

С 18 сентября более двух десятков бывших работников Вершино-Дарасунского рудника начали голодовку из-за задержки выплат при сокращении. Как сообщила интернет-изданию «Забмедиа» участник голодовки Инна Бабенко, в компании сократили около 500 человек, расчетные выплаты им пообещали в середине августа, но не выплатили. Голодающие требовали полного погашения задолженности. Жалобы в прокуратуру, трудовую инспекцию и приемную полпреда президента в СФО Сергея Меняйло результатов не дали, добавила Бабенко. «Интерфакс» напоминает, что задолженность перед рабочими превышала 38 млн руб. Голодающие находились в конторе Дарасунского рудника, за состоянием их здоровья следили врачи, одна женщина была госпитализирована.

Ситуацией заинтересовались Следственный комитет и прокуратура.

В середине мая на этом же руднике 81 работник не вышел на поверхность из-за несогласия с пересчетом зарплаты и задержкой выплат. Задолженность по зарплате перед 873 работниками Дарасунского рудника - 16 419 850 руб., сообщал тогда «Забмедиа» информированный источник. Он уточнил, что это зарплата за апрель, ее задержали на два дня. Чуть позднее пресс-секретарь ЮГК Наталья Мартыненко сообщила «Ведомостям», что управляющая компания из собственных средств направит на погашение долга 14 млн руб. Информацию забайкальских СМИ о том, что долг составляет 16 млн руб., она не прокомментировала. По словам Мартыненко, группа компаний рассматривала возможность закрытия Дарасунского рудника из-за убытков.

В середине августа АО «ЮГК» продало Дарасунский рудник компании ООО «Урюмкан» (Забайкальский край), при этом добыча на руднике в настоящее время не ведется, а новый собственник участников акции на работу не принимал, сообщает «Интерфакс». По сведениям краевой прокуратуры, всего с 24 июля по 4 августа 2017 г. с рудника уволили 454 человека .

Прокуратура также сообщила о завершении работы по взысканию недоначисленной заработной платы в интересах работников ООО «Дарасунский рудник» в связи с необоснованным применением коэффициента трудового участия за период с октября 2016 г. по май 2017 г. В интересах 656 работников в суд направлены исковые заявления на сумму 31,122 млн руб.