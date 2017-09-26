Банк «Зенит» отрицает планы о поддержке авиакомпании «ВИМ-авиа»

Банк «Зенит» опроверг информацию о планах кредитовать проблемную авиакомпаанию «ВИМ-авиа». Это представители банка сообщили RNS и РБК. 25 сентября о том, что на совещании в Росавиации говорилось, что 1,5 млрд руб. компании «ВИМ-авиа» готов выдать в кредит банк «Зенит» (принадлежит «Татнефти»), сообщал «Ведомостям» источник, говоривший с участником совещания. По его словам, банк выдвигал условие: перевозчик должен отказаться от чартеров и сосредоточиться на регулярных перевозках.

«ВИМ-авиа» запросила у правительства госгарантии по кредитам, писали «Ведомости». Курирующий транспорт вице-премьер Аркадий Дворкович попросил Минтранс проработать просьбу авиакомпании, сказала представитель чиновника Алия Самигулина.

Вечером в понедельник «ВИМ-авиа» объявила о прекращении чартерных перевозок.