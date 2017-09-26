Правительство утвердило кандидатуру Шредера на пост председателя совета директоров «Роснефти»

Правительство утвердило кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на пост председателя совета директоров «Роснефти». Соответствующая директива утверждена кабинетом министров, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом документа.

В конце августа стало известно о том, что Шредер включен в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров «Роснефти». Решение объясняется тем, что он является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере, пояснял ранее источник «Интерфакса».

В настоящее время совет директоров «Роснефти» возглавляет помощник президента Андрей Белоусов.

Внеочередное собрание акционеров "Роснефти", на котором будет избран новый состав совета директоров, запланировано на 29 сентября в Санкт-Петербурге.