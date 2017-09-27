Росавиация оценила долг «ВИМ-авиа» в 7 млрд рублей

Общий долг «ВИМ-авиа» - около 7 млрд руб. Об этом рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько в Госдуме.

«У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов. Ведущий банк-кредитор - это банк "Зенит". Общая кредиторская задолженность составляет около 7 млрд руб.», - сказал он.

Нерадько также заявил, что самолеты авиакомпании, находящиеся во Франции и Бельгии, арестованы. По его словам, банкротство «ВИМ-авиа», для выполнения рейсов которой государству придется выделить 200 млн руб., снова делает актуальной тему создания страхового резерва в области авиаперевозок.

Нерадько заявил, что страховой сбор в размере 10 руб. с одного билета при существующем объеме перевозок (100 млн пассажиров ежегодно) позволит создать резерв в размере около 1 млрд руб. Этой суммы будет достаточно при банкротстве любой авиакомпании.