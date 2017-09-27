Собственник «ВИМ-авиа» готов продать компанию за рубль

Собственник авиакомпании «ВИМ-авиа» Рашид Мурсекаев заявил о готовности приобрести компанию за рубль. Об этом он сообщил на совещании с кредиторами в среду в Росавиации, рассказал руководитель ведомства Александр Нерадько во время выступления в Госдуме.

Нерадько сказал, что на совещании Мурсекаев признался, что устал работать в авиационной отсрали и хочет «расстаться», продав бизнес за рубль. По его словам, сейчас он уже не отвечает на звонки и, возможно, покинул Россию.

Глава Росавиации пояснил, что Мурсекаев был приглашен на совещание, поскольку «он давал обязательство из своих собственных средств сегодня произвести оплату текущих расходов для поддержания операционной деятельности в размере 50 млн руб.».

Нерадько напомнил, что авиакомпания существует с 2002 г., и за все эти годы каких-то серьезных проблем при оценке финансово-экономического состояния не было.

Ранее в среду стало известно, что правоохранительные органы не могут связаться с Рашидом Мурсекаевым. О том, что он мог покинуть страну, «Интерфаксу» рассказали два осведомленных источника. По словам одного из них, Мурсекаев на данный момент находится в Стамбуле. «Ведомостям» не удалось связаться с ним, его телефон временно недоступен.