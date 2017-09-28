Туроператоры надеются на передачу рейсов «ВИМ-авиа» иностранным авиакомпаниям

Передача рейсов «ВИМ-авиа» иностранным авиаперевозчикам - реальное решение проблемы перевозки пассажиров проблемной авиакомпании, считают в Российском союзе туриндустрии. На российском рынке не найти достаточно авиакомпаний, которые смогли бы перевезти всех клиентов «ВИМ-авиа», цитирует ТАСС мнение директора по продажам «Интуриста» Сергея Толчина.

Рейсы «ВИМ-авиа»были остановлены одномоментно, без предупреждения, никто не успел подготовиться, напомнил менеджер. «И если в самом начале еще можно было обойтись 3-4 самолетами, то сейчас идет накопление туристов, каждый день у очередной группы заканчивается отдых и нужно больше самолетов. На российском рынке столько не найти», - считает он.

«Домодедово» в пятницу, 22 сентября, отказалось обслуживать в долг «ВИМ-авиа», так как та уже была должна 570 млн руб. Компания стала задерживать десятки рейсов. Во вторник ее самолеты перебазировались в аэропорт «Внуково». Оттуда будут совершаться полеты, пока не будут перевезены все купившие билеты пассажиры, объявили аэропорт и Росавиация. С 25 сентября компания остановила чартерные перевозки, сославшись на нехватку денег. 27 сентября руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что общий долг «ВИМ-авиа» - около 7 млрд руб. Тогда же стало известно о предоставлении ВИМ-Авиа господдержки на 55 млн руб. субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток. В тот же день 60 млн руб. были направлены на погашение долгов по зарплатам, рассказал собеседник «Ведомостей».

Утром 28 сентября Минтранс заявил, что с 16 октября «ВИМ-авиа» прекратит перевозки пассажиров.