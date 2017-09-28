АСВ подало заявление о банкротстве «ВИМ-авиа»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Мосстройэкономбанка подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве ООО «Авиакомпания "ВИМ-авиа"», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда. Сумма исковых требований составила 88,3 млн руб. Иск был подан 26 сентября, дата рассмотрения еще не назначена.

Утром 28 сентября Минтранс заявил, что 15 октября станет последним днем перевозок пассажиров силами «ВИМ-авиа», с 16 октября компания прекратит перевозки.

Днем ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что общий долг «ВИМ-авиа» - около 7 млрд руб. Тогда же, 27 сентября, стало известно, что компания получила господдержку на 55 млн руб. субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток. В тот же день 60 млн руб. были направлены на погашение долгов по зарплатам, рассказал источник «Ведомостей».

С 25 сентября компания остановила чартерные перевозки, сославшись на нехватку денег. 26 сентября «ВИМ-авиа» перебазировалась во «Внуково», так как аэропорт «Домодедово» с 22 сентября отказался обслуживать авиакомпанию в долг.

У авиакомпании шесть банков-кредиторов. Ведущий кредитор - банк «Зенит».