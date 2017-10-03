Страны ОПЕК+ договорились о мониторинге экспорта нефти

Страны, входящие и не входящие в ОПЕК, на последней встрече по проблеме поддержки цен на нефть договорились мониторить не только добычу, но и экспорт нефти участниками соглашения. Это на пресс-конференции 3 октября заявил министр энергетики России Александр Новак. Механизмы контроля за экспортом будут обсуждаться в том числе в ходе Российской энергетической недели в Москве. Чиновник добавил, что министры нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК обсудят в формате дискуссии в Москве на этой неделе предложения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи.

Начать отслеживать экспорт нефти участниками соглашения по ограничению добычи ранее предложила Саудовская Аравия.