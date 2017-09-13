Саудовская Аравия придумала новый способ повысить цены на нефть

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С октября 2016 г. экспорт ОПЕК уменьшился на 213 000 баррелей в день, что на 1 млн баррелей меньше обещанного картелем сокращения добычи Saudi Aramco / Handout via REUTERS

За последний год ОПЕК сократила добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день. Ее экспорт тоже снизился, но значительно меньше. Такое несоответствие заметно снижает эффективность соглашения об ограничении добычи, которое ОПЕК и другие производители заключили в ноябре 2016 г. с целью устранить избыток предложения и повысить цены на нефть, говорят трейдеры и аналитики.

На это обратила внимание Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти и лидер ОПЕК. Теперь Эр-Рияд предлагает договориться об ограничении экспорта, а не добычи нефти на встрече производителей 22 сентября в Вене.

В прошлом сокращение добычи ОПЕК приводило к соответствующему снижению экспорта. Но в этот раз некоторые члены картеля продают нефть из хранилищ или сокращают внутреннее потребление, чтобы увеличить поставки за рубеж. Участники нефтяного рынка во время частных встреч с саудовскими чиновниками в июле сообщили им, что удивительно высокий экспорт препятствует росту цен на нефть. Во встречах принимали участие Джонатан Голдберг, экс-трейдер Goldman Sachs и Glencore и основатель хедж-фонда BBL Commodities, и Пьер Андюран, основатель Andurand Capital Management. Они прямо указали на то, что поставки нефти членов ОПЕК на мировой рынок почти не изменились, несмотря на сокращение добычи.

За новой инициативой Саудовской Аравии также стоят ее планы провести IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Шансы на то, что компания будет оценена дороже, будут лучше при более высоких ценах на нефть. В среду днем баррель Brent стоил около $54,6. Это почти на 5% дешевле, чем в январе, когда стоимость Brent достигла максимума за полтора года.

Но любые перемены, вероятно, встретят сопротивление других стран ОПЕК, которые могут не захотеть раскрывать больше информации о своем нефтяном секторе, сведения о котором у многих составляют государственную тайну. На долю картеля приходится более 40% мировой нефтедобычи. Но «рынки волнует только уровень экспорта», утверждает руководитель консалтинговой фирмы Alfa Energy Джон Холл: «Поэтому его снижение определенно повысит цены на нефть».

В соглашении о сокращении добычи за основу взят ее уровень в октябре 2016 г. С тех пор экспорт ОПЕК уменьшился на 213 000 баррелей в день, согласно Kpler, которая следит за передвижением нефтяных танкеров и другими поставками нефти в мире. Это примерно на 1 млн баррелей в день меньше обещанного картелем сокращения добычи. Сама же добыча ОПЕК, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), к июлю снизилась примерно на 880 000 баррелей в день.

Саудовская Аравия уже снизила экспорт с более чем 7 млн баррелей в день в июле до 6,6 млн в августе, по данным Kpler. На встрече нефтепроизводителей в Петербурге в конце июля саудовский министр нефти Халид аль-Фалих призвал остальные страны последовать этому примеру. «Экспорт стал ключевым показателем для финансовых рынков», – заявил он.

В августе экспорт нефти ОПЕК снизился на 639 000 баррелей в день по сравнению с июлем, согласно Kpler. Но это произошло в основном за счет Саудовской Аравии и ОАЭ, тогда как Алжир, Ангола, Иран и Кувейт нарастили экспорт.

Хотя не все страны публично выступили против предложения Саудовской Аравии, но убедить их сократить экспорт будет трудно, говорят близкие к картелю люди. Любое официальное изменение того, как ОПЕК измеряет свои поставки, «потребует много работы и нового механизма контроля за экспортом», отмечает саудовский чиновник. По словам другого представителя картеля, сейчас организация думает, как можно было бы реализовать новые правила.

Представители ОПЕК признают, что ей вряд ли удастся быстро договориться об использовании экспорта в качестве нового показателя. Также картелю в прошлом было сложно заставить своих членов соблюдать индивидуальные квоты. Экспорт будет «сложнее контролировать», чем добычу, учитывая нехватку опыта ОПЕК в этой области, считает Холл из Alfa Energy. «Но если им это удастся, это будет сильным сигналом», – говорит он.

Даже если ОПЕК удастся, сосредоточившись на экспорте, стимулировать рост цен на нефть, это снова может привести к повышению активности сланцевых добытчиков в США. Ранее этот фактор уже препятствовал попыткам картеля повысить цены с помощью сокращения добычи.

Ставки высоки для аль-Фалиха, который был назначен министром энергетики в 2016 г. Тогда он убедил нынешнего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана сократить добычу нефти в надежде, что это стимулирует рост цен до $60 за баррель, говорят знакомые с ситуацией люди. По их словам, это минимальная цена, при которой, по мнению Эр-Рияда, IPO Saudi Aramco можно будет считать успешным. В конце июня аль-Фалих дал понять министрам других стран ОПЕК, что его терпение на исходе, отправив им текстовое сообщение: «Я теряю свой авторитет».

Перевел Алексей Невельский