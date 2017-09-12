Саудовская Аравия допускает новое ограничение на добычу нефти после марта 2018 года

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Возможность продления соглашения ОПЕК+ как опция предусмотрена, но Россия ее пока не рассматривает, говорил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак AP

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудил со своими коллегами из Венесуэлы, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана возможность продления соглашения об ограничении на добычу нефти, сообщает Bloomberg. С представителем Венесуэлы министр договорился рассмотреть продление сделки ОПЕК+ «после I квартала 2018 г., если потребуется», говорится в сообщении Саудовской Аравии. ОАЭ и Казахстан также заинтересованы в стабильности рынка нефти и готовы поддержать это предложение, если на то будут «фундаментальные основания».

Возможность продления соглашения ОПЕК+ как опция предусмотрена, но Россия ее пока не рассматривает, говорил на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак. «Пока никаких решений мы не принимали, и, думаю, сейчас это преждевременно», – сказал он в эфире РБК-ТВ, отметив, что с момента договоренности о продлении прошло пока всего три месяца. По словам министра, Россия пока исходит из того, что к окончанию сроков действия имеющегося соглашения мировой рынок нефти сбалансируется, более того – положительный эффект от сокращения добычи можно наблюдать уже сейчас.

Ближайшая встреча участников мониторингового комитета соглашения ОПЕК+ пройдет 21 сентября в Вене.

В конце октября 2016 г. члены ОПЕК и еще 13 государств договорились снизить добычу на 1,8 млн барр./сутки, для того чтобы стабилизировать положение на рынке. Участники картеля обязались сократить производство на 1,2 млн барр./сутки, а Россия – на 300 000 барр./сутки. К маю договоренность была выполнена, 25 мая продлена до марта 2018 г.

В понедельник по состоянию на 20.30 мск нефть Brent стоила $53,99 за 1 барр.

Соглашение о сокращении добычи дает только краткосрочный положительный эффект, считает старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Артем Малов. «В действительности выпадающая добыча начинает замещаться странами, не входящими в соглашение, и стоимость барреля не поднимается до заветных $60 за 1 барр. Сейчас цена немного подросла, но скорее это вызвано ураганами в Мексиканском заливе», – объясняет Малов. В первую очередь повышение цен будет выгодно Саудовской Аравии, ведь для выполнения всех экономических реформ и инфраструктурных проектов требуются значительные ресурсы, а бюджет страны испытывает дефицит, напоминает аналитик. «Видимо понимая, что Россия сомневается в целесообразности продления соглашения, она пытается понять позицию других игроков», – предполагает Малов.