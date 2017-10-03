Умер гендиректор Coca-Cola HBC

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), производитель и дистрибутор напитков The Coca-Cola Company в Европе, сообщила о смерти своего руководителя. Гендиректор Coca-Cola HBC Димитрис Лоис умер 2 октября, передает «Интерфакс». В середине сентября он оставил должность на время лечения, ожидалось, что его отсутствие будет временным и продлится около четырех месяцев.

Врио гендиректора компании останется финдиректор Coca-Cola HBC Михалис Имеллос.

Coca-Cola HBC работает в 28 странах, в которых в общей сложности проживает около 595 млн человек. Акции компании торгуются на биржах Лондона и Афин.

В России Coca-Cola HBC принадлежат заводы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Эти предприятия выпускают напитки под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, BonAqua, Nestea, Powerade, Schweppes, «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy и др.