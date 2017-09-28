Умер основатель Playboy Хью Хефнер

Создатель империи Playboy, фундаментом которой стал одноименный журнал, Хью Хефнер ушел из жизни на 92 году жизни, сообщает издание на своей странице в Twitter. Он умер от естественных причин в своем доме, особняке Playboy в Лос-Анджелесе, в окружении родственников, передает Vanity Fair.

Первый номер журнала Хефнер создал в своей квартире в Чикаго в 1953 г. Он обошелся в $8000, а на его обложке красовалась Мерлин Монро. Позже там появлялись фотографии Шерон Стоун, Мадонны, Синди Кроуфорд и др. С марта 2016 по март 2017 г. журнал на обложке журнала не публиковались фото обнаженных женщин. За это время там впервые появилась мусульманка в хиджабе. Позже журнал признал ошибкой отказ от прежней практики.

Логотип кролика «стал одним из символов культурного ландшафта, наравне с Диснейлендом и «Кока-Колой», вспоминает издания слова Хефнера к 35 юбилею издания.

В канун 2013 г. 86-летний Хефнер женился на 26-летней фотомодели Кристал Харрис. В 2016 г. он продал свой особняк за $100 млн с условием, что продолжит жить в нем до самой смерти. Тогда же сообщалось, что издательский дом Playboy Enterprises готовится к продаже своих активов на $500 млн.